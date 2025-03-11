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11 марта, 06:08
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Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье, среди них есть дети

Mash: До 8 увеличилось число пострадавших после атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье

Сотрудники МЧС на месте происшествия. Обложка © Life.ru

Сотрудники МЧС на месте происшествия. Обложка © Life.ru

Число пострадавших в результате украинской атаки на подмосковные города увеличилось до восьми человек. Различные травмы получили жители Видного, Раменского и Домодедово, сообщает Telegram-канал Mash.

Из числа пострадавших двое детей. Семь человек, в том числе несовершеннолетние, госпитализировали в больницы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Пострадавший парень из Подмосковья предстал весь в крови и показал опасную начинку БПЛА
Пострадавший парень из Подмосковья предстал весь в крови и показал опасную начинку БПЛА

Ранее Life.ru сообщил, что всего над Москвой силы ПВО сбили уже 73 беспилотника. Украинская армия атаковала подмосковные города своими дронами и нанесла некоторые повреждения жилым объектам. В результате падения обломков было повреждено здание в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и дом в Раменском.

Наталья Афонина
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