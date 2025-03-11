Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье, среди них есть дети

Число пострадавших в результате украинской атаки на подмосковные города увеличилось до восьми человек. Различные травмы получили жители Видного, Раменского и Домодедово, сообщает Telegram-канал Mash.

Из числа пострадавших двое детей. Семь человек, в том числе несовершеннолетние, госпитализировали в больницы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.