Дыхание и ополаскиватели: Названы неожиданные враги зубов
Врач Сошников: Дыхание через рот вредит здоровью зубов
Дыхание через рот вредит здоровью зубов, так как способствует сухости в ротовой полости и образованию бактерий и кариеса, предупредил россиян стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников. Также он обратил внимание на неправильное расположение языка, который при постоянном упоре на зубы может привести к проблемам с прикусом.
Крайне осторожно и внимательно, по словам эксперта, необходимо быть с ополаскивателями для полости рта и отбеливателями, опасность которых заключается в повышении чувствительности и повреждении зубной эмали и дёсен. Кстати, стресс негативно сказывается на здоровье в том числе зубов.
Ещё одним врагом здоровых зубов собеседник «Газеты.ru» считает привычку грызть ногти, которая может привести к образованию микротрещин и сколов, а также к повреждению дёсен. Аналогичный эффект могут получить и любители щёлкать семечки. Таких людей можно отличить по дефекту на режущем крае верхних и нижних резцов. Наконец, опасность представляет пища с высоким содержанием сахара, который способствует образованию зубного налёта и кариеса, особенно вредна газировка.
«По тем же причинам стоит остерегаться и жевательной резинки с сахаром, хотя жвачка без сахара при умеренном употреблении может быть даже полезной. Наконец, стоит отказаться и от популярных жевательных конфет, которые прилипают к зубам и затрудняют их чистку, а простой сахар в их составе также провоцирует появление кариеса», — предупредил врач.