Дыхание и ополаскиватели: Названы неожиданные враги зубов

Дыхание через рот вредит здоровью зубов, так как способствует сухости в ротовой полости и образованию бактерий и кариеса, предупредил россиян стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников. Также он обратил внимание на неправильное расположение языка, который при постоянном упоре на зубы может привести к проблемам с прикусом.

Крайне осторожно и внимательно, по словам эксперта, необходимо быть с ополаскивателями для полости рта и отбеливателями, опасность которых заключается в повышении чувствительности и повреждении зубной эмали и дёсен. Кстати, стресс негативно сказывается на здоровье в том числе зубов.

Ещё одним врагом здоровых зубов собеседник «Газеты.ru» считает привычку грызть ногти, которая может привести к образованию микротрещин и сколов, а также к повреждению дёсен. Аналогичный эффект могут получить и любители щёлкать семечки. Таких людей можно отличить по дефекту на режущем крае верхних и нижних резцов. Наконец, опасность представляет пища с высоким содержанием сахара, который способствует образованию зубного налёта и кариеса, особенно вредна газировка.