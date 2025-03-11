Прибывшего в Москву генсека ОБСЕ везут на место атаки дронов ВСУ
Захарова: Прибывшего в Москву генсека ОБСЕ везут к месту падения украинских БПЛА
Повреждённый дом в Подмосковье. Обложка © Life.ru
Посетившая Москву делегация ОБСЕ и её генсек Феридун Синирлиоглу увидят, к чему привела ночная атака беспилотников на столицу и область. Сегодняшний удар по мирным жителям является отражением всей сути киевского режима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».
«По несчастливому стечению обстоятельств, которое стало уже регулярным, [Синирлиоглу] попал — не физически сам, но находясь в географической точке — под атаку киевскорежимных вэсэушных дронов, которые направляются в том числе на столицу тогда, когда в ней находится высокопоставленная международная делегация», — констатировала Захарова.
Дипломат заявила, что делегации ОБСЕ выпала возможность не на бумаге, а на деле увидеть отвратительную сущность киевского режима, отражением которой является ночная атака БПЛА. По её словам, генсека ОБСЕ уже везут на место падения БПЛА ВСУ.
Напомним, что самый серьёзный урон в ходе атаки дронов ВСУ понесли Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Мария Захарова считает, что киевский режим приурочил атаку к визиту в Москву делегации ОБСЕ. Всего в регионе силы ПВО уничтожили 74 дрона. Известно также, что два человека погибли. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.