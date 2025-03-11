Посетившая Москву делегация ОБСЕ и её генсек Феридун Синирлиоглу увидят, к чему привела ночная атака беспилотников на столицу и область. Сегодняшний удар по мирным жителям является отражением всей сути киевского режима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».

«По несчастливому стечению обстоятельств, которое стало уже регулярным, [Синирлиоглу] попал — не физически сам, но находясь в географической точке — под атаку киевскорежимных вэсэушных дронов, которые направляются в том числе на столицу тогда, когда в ней находится высокопоставленная международная делегация», — констатировала Захарова.