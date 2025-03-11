Командир роты «Ветеранов» назвал конечную цель операции с заходом в Суджу по трубе

Конечной целью операции российского подразделения спецназа по заходу в тыл ВСУ по газопроводной трубе было создание плацдарма в Судже. Об этом рассказал командир штурмовой роты бригады «Ветераны» добровольческого корпуса с позывным Ник на снятой перед штурмом видеозаписи, которую показал Первый канал.

«Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше. Сейчас нам главное сделать плацдарм для дальнейшего продвижения и отрезать им всю ЛБС, противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться», — сказал он.