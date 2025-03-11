Командир роты «Ветеранов» назвал конечную цель операции с заходом в Суджу по трубе
Комроты «Ветеранов» Ник: Целью захода по трубе было создание плацдарма в Судже
Конечной целью операции российского подразделения спецназа по заходу в тыл ВСУ по газопроводной трубе было создание плацдарма в Судже. Об этом рассказал командир штурмовой роты бригады «Ветераны» добровольческого корпуса с позывным Ник на снятой перед штурмом видеозаписи, которую показал Первый канал.
«Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше. Сейчас нам главное сделать плацдарм для дальнейшего продвижения и отрезать им всю ЛБС, противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться», — сказал он.
Напомним, 8 марта в Судже располагались порядка 10 тысяч украинских бойцов. Наши военнослужащие продумали и успешно провели операцию по заходу в тыл врага, использовав для этого газопроводную трубу. 800 российских солдат прошли по трубе, поднялись на поверхность и атаковали противника в Судже. Переход занял несколько дней, которые пришлось провести в замкнутом пространстве. По данным Хинштейна, герои операции «Поток» прошли по газовой трубе 14 км. Позже военкор Влад Андрица показал видео, наглядно демонстрирующее, в каких условиях находились российские бойцы.
Телеграм / RT на русском