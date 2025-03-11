Напавший на одноклассников школьник из Нижнего Новгорода прятался на опоре ЛЭП

После нападения на своих одноклассников в Нижнем Новгороде восьмиклассник Максим сел на автобус, проехал около десяти остановок, затем побежал к лесу и спрятался на опоре линии электропередач, сообщает SHOT. Он предполагал, что там его никто не найдёт.