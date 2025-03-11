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11 марта, 12:59

Напавший на одноклассников школьник из Нижнего Новгорода прятался на опоре ЛЭП

После нападения на своих одноклассников в Нижнем Новгороде восьмиклассник Максим сел на автобус, проехал около десяти остановок, затем побежал к лесу и спрятался на опоре линии электропередач, сообщает SHOT. Он предполагал, что там его никто не найдёт.

Сейчас с задержанным школьником работают сотрудники по делам несовершеннолетних. Оба пострадавших уже отпущены домой, их жизни вне опасности, порезы оказались неглубокими.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Нападавшего могут привлечь к ответственности за хулиганство. Директору школы грозит обвинение в халатности и возможный арест на срок до шести месяцев.

Напавший с ножом в нижегородской школе оказался тихоней, который завидовал одноклассникам
Напавший с ножом в нижегородской школе оказался тихоней, который завидовал одноклассникам

Напомним, восьмиклассник напал с ножом на сверстников сегодня во время урока русского языка в нижегородской школе. Одного одноклассника он ударил в шею, другого — в живот. После нападавший попытался скрыться в лесополосе, там его и задержали. Врачи оказали первую помощь пострадавшим подросткам, им ничего не угрожает. По предварительным данным, нападавший был жертвой буллинга, что и стало причиной агрессивного поведения.

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SHOT

Александра Мышляева
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