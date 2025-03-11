В нижегородской школе, где случилась поножовщина, был выключен металлодетектор

В школе Нижнего Новгорода, где один из учеников порезал ножом двух одноклассников, была отключена рамка металлодетектора. Их поставили совсем недавно и включили лишь после поножовщины, выяснил SHOT.

Охранник нижегородской школы о выключенном металлодетекторе. Видео © SHOT

Охранник школы, в смену которого развернулись кровавые события, рассказал телеграм-каналу, что услышал крики о помощи и поспешил к детям, а на месте обнаружил нож, который убрал в пакет. После мужчина вызвал скорую и оказал раненым первую помощь. Всё произошло на 4-м этаже.