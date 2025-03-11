В нижегородской школе, где случилась поножовщина, был выключен металлодетектор
В школе Нижнего Новгорода, где один из учеников порезал ножом двух одноклассников, была отключена рамка металлодетектора. Их поставили совсем недавно и включили лишь после поножовщины, выяснил SHOT.
Охранник нижегородской школы о выключенном металлодетекторе. Видео © SHOT
Охранник школы, в смену которого развернулись кровавые события, рассказал телеграм-каналу, что услышал крики о помощи и поспешил к детям, а на месте обнаружил нож, который убрал в пакет. После мужчина вызвал скорую и оказал раненым первую помощь. Всё произошло на 4-м этаже.
Собеседник SHOT добавил, что рамки в школу поставили только недавно и с тех пор так и не включали. Металлодетектора у него тоже не было.
Напомним, сегодня один из учеников школы в Нижнем Новгороде напал на одноклассников во время урока русского языка. Одного из них он ударил ножом в шею, а другого — в живот. После этого он сбежал и попытался скрыться в лесополосе, но его всё же задержали и отвезли на допрос. Медики оказали первую помощь пострадавшим, их жизням ничто не угрожает. Предположительно, парнишка мог решиться на такой поступок из-за буллинга.
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