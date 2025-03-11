Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 13:48

В нижегородской школе, где случилась поножовщина, был выключен металлодетектор

В школе Нижнего Новгорода, где один из учеников порезал ножом двух одноклассников, была отключена рамка металлодетектора. Их поставили совсем недавно и включили лишь после поножовщины, выяснил SHOT.

Охранник нижегородской школы о выключенном металлодетекторе. Видео © SHOT

Охранник школы, в смену которого развернулись кровавые события, рассказал телеграм-каналу, что услышал крики о помощи и поспешил к детям, а на месте обнаружил нож, который убрал в пакет. После мужчина вызвал скорую и оказал раненым первую помощь. Всё произошло на 4-м этаже.

Собеседник SHOT добавил, что рамки в школу поставили только недавно и с тех пор так и не включали. Металлодетектора у него тоже не было.

Прокуратура и СК взяли на контроль дело о поножовщине в нижегородской школе
Прокуратура и СК взяли на контроль дело о поножовщине в нижегородской школе

Напомним, сегодня один из учеников школы в Нижнем Новгороде напал на одноклассников во время урока русского языка. Одного из них он ударил ножом в шею, а другого — в живот. После этого он сбежал и попытался скрыться в лесополосе, но его всё же задержали и отвезли на допрос. Медики оказали первую помощь пострадавшим, их жизням ничто не угрожает. Предположительно, парнишка мог решиться на такой поступок из-за буллинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ReeAod

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на Life
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar