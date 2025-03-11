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Регион
11 марта, 14:04

СК завёл уголовное дело после нападения подростка с ножом в нижегородской школе

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после нападения подростка с ножом в школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Оперативное видео СК по делу о нападении с ножом в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Нижегородский Следком

«В Нижнем Новгороде следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений учениками одной из школ в Сормовском районе», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух или более лиц, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Нападавшему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В СК добавили, что с подростком в ближайшее время будут проведены следственные действия, также ему изберут меру пресечения.

Напавший на одноклассников школьник из Нижнего Новгорода прятался на опоре ЛЭП
Напавший на одноклассников школьник из Нижнего Новгорода прятался на опоре ЛЭП

Напомним, сегодня, 11 марта, восьмиклассник напал с ножом на одноклассников во время урока русского языка в школе в Нижнем Новгороде. Одного сверстника он ударил в шею, а второго — в живот. После нападавший попытался скрыться в лесополосе, там его и задержали. Пострадавшим оказали помощь, им ничего не угрожает. Сообщалось, что нападавший был жертвой буллинга.

Обложка ©

Telegram / Нижегородский Следком

Никита Никонов
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