СК завёл уголовное дело после нападения подростка с ножом в нижегородской школе

Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после нападения подростка с ножом в школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Оперативное видео СК по делу о нападении с ножом в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Нижегородский Следком

«В Нижнем Новгороде следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений учениками одной из школ в Сормовском районе», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух или более лиц, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Нападавшему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.