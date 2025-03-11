СК завёл уголовное дело после нападения подростка с ножом в нижегородской школе
Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после нападения подростка с ножом в школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Оперативное видео СК по делу о нападении с ножом в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Нижегородский Следком
«В Нижнем Новгороде следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений учениками одной из школ в Сормовском районе», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух или более лиц, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Нападавшему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
В СК добавили, что с подростком в ближайшее время будут проведены следственные действия, также ему изберут меру пресечения.
Напомним, сегодня, 11 марта, восьмиклассник напал с ножом на одноклассников во время урока русского языка в школе в Нижнем Новгороде. Одного сверстника он ударил в шею, а второго — в живот. После нападавший попытался скрыться в лесополосе, там его и задержали. Пострадавшим оказали помощь, им ничего не угрожает. Сообщалось, что нападавший был жертвой буллинга.
Telegram / Нижегородский Следком