Родные умершего после избиения тремя калужанками отказываются верить в версию с тромбом
Семья умершего после избиения в Козельске настаивает на повторной экспертизе
Родственники мужчины, который умер после того, как его избили три женщины в Калужской области 8 марта, будут добиваться проведения повторной судмедэкспертизы. Семья погибшего не верит, что причиной его смерти стал случайно оторвавшийся в момент зверского избиения тромб. Об этом SHOT рассказала сестра Валерия.
Сестра Валерия не считает брата виновником случившейся перепалки. Видео © Telegram / SHOT
Наталья рассказала, что её брата привезли в больницу в состоянии комы. Медицинские работники в течение получаса пытались спасти его жизнь, но безуспешно. Женщина выразила уверенность, что если бы причиной смерти стал тромб, Валерий скончался бы на месте происшествия. Она также отметила, что при опознании всё тело брата было покрыто синяками, гематомами и кровоподтёками. Близкие и друзья отзываются о погибшем как о порядочном и добром человеке, подчёркивая, что он никогда не позволял себе бить женщин и души не чаял в своей 22-летней дочери.
Некоторые свидетели и посетители злополучного кафе-клуба «Майами» рассказали, что именно Светлана — одна из напавших на Валерия — подошла к мужчине первая и решила познакомиться, чтобы он оплатил их с дочерью и подругой счёт. После вероятного отказа она ударила несостоявшегося знакомого по лицу, в результате чего началась драка, которая и привела к трагической развязке.
Версия СК
В Следственном комитете убеждены в виновности погибшего. В ведомстве сообщили, что опрос свидетелей по делу еще не завершён.
Видео © Telegram / SHOT
По предварительной версии следствия, конфликт спровоцировал Валерий — он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и первый ударил Светлану после неудачной попытки познакомиться. Официальной причиной смерти жителя Калужской области назван оторвавшийся тромб, что, по мнению СК, исключает основание для задержания женщин. Сейчас все три участницы загадочного дела госпитализированы.
Сотрудники Следкома также отмечают, что мозг погибшего не был повреждён в ходе драки, а на теле обнаружены лишь незначительные повреждения — несколько кровоподтёков и ссадин. Сейчас тело убитого отправили из Козельска в Калугу на вскрытие. Женщины, по словам местных, уже заняли деньги и наняли себе адвокатов из областного центра.
Напомним, что 47-летний Валерий отмечал 8 Марта с друзьями в местном клубе. Изначально сообщалось, что он подошёл к одной из посетительниц, чтобы познакомиться. После отказа завязалась драка, в ходе которой три женщины — отказавшая ему Светлана, её дочь и подруга — жестоко избили Валерия, после чего он умер. По словам очевидцев, одна из женщин даже прыгала по голове мужчины. Однако экспертиза показала, что причиной смерти местного жителя стал оторвавшийся тромб. Разъярённых женщин от пострадавшего пыталась отогнать многодетная мать, которой те в порыве гнева сломали нос. Пострадавшая уверяет, что компания проявляла явную агрессию, а вот мужчина напротив — вёл себя крайне спокойно несмотря на то, что принял на грудь.
Telegram / SHOT