Родные умершего после избиения тремя калужанками отказываются верить в версию с тромбом

Родственники мужчины, который умер после того, как его избили три женщины в Калужской области 8 марта, будут добиваться проведения повторной судмедэкспертизы. Семья погибшего не верит, что причиной его смерти стал случайно оторвавшийся в момент зверского избиения тромб. Об этом SHOT рассказала сестра Валерия.

Сестра Валерия не считает брата виновником случившейся перепалки. Видео © Telegram / SHOT

Наталья рассказала, что её брата привезли в больницу в состоянии комы. Медицинские работники в течение получаса пытались спасти его жизнь, но безуспешно. Женщина выразила уверенность, что если бы причиной смерти стал тромб, Валерий скончался бы на месте происшествия. Она также отметила, что при опознании всё тело брата было покрыто синяками, гематомами и кровоподтёками. Близкие и друзья отзываются о погибшем как о порядочном и добром человеке, подчёркивая, что он никогда не позволял себе бить женщин и души не чаял в своей 22-летней дочери.

Некоторые свидетели и посетители злополучного кафе-клуба «Майами» рассказали, что именно Светлана — одна из напавших на Валерия — подошла к мужчине первая и решила познакомиться, чтобы он оплатил их с дочерью и подругой счёт. После вероятного отказа она ударила несостоявшегося знакомого по лицу, в результате чего началась драка, которая и привела к трагической развязке.

Версия СК

В Следственном комитете убеждены в виновности погибшего. В ведомстве сообщили, что опрос свидетелей по делу еще не завершён.

Видео © Telegram / SHOT

По предварительной версии следствия, конфликт спровоцировал Валерий — он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и первый ударил Светлану после неудачной попытки познакомиться. Официальной причиной смерти жителя Калужской области назван оторвавшийся тромб, что, по мнению СК, исключает основание для задержания женщин. Сейчас все три участницы загадочного дела госпитализированы.