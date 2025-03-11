Сийярто: Поставки нефти из РФ в Венгрию возобновились после ремонта «Дружбы»
Власти Венгрии объявили о возобновлении поставок нефти из России. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ремонтные работы нефтепровода «Дружба» завершены, и транзит топлива восстановлен. По его словам, перебои были вызваны повреждениями, которые, как утверждается, были нанесены в результате атаки со стороны ВСУ.
«Российский системный оператор устранил ущерб, нанесённый атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновилась», — написал глава венгерского МИД в своих соцсетях.
Ранее Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти из России в Венгрию. 11 марта из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» транзит топлива стал временно невозможен. Вину на себя взял Киев. Вооружённые силы Украины регулярно атакуют распределительную станцию нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Брянской области. В феврале по объекту был нанесён удар двумя ракетами американского производства, а в январе над станцией кружил целый рой беспилотников ВСУ со взрывчаткой.
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