Сийярто: Поставки нефти из РФ в Венгрию возобновились после ремонта «Дружбы»

Власти Венгрии объявили о возобновлении поставок нефти из России. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ремонтные работы нефтепровода «Дружба» завершены, и транзит топлива восстановлен. По его словам, перебои были вызваны повреждениями, которые, как утверждается, были нанесены в результате атаки со стороны ВСУ.