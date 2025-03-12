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Регион
11 марта, 21:10

«Трубное» перемирие: Политолог оценил намерение Киева и Вашингтона заморозить конфликт

Политолог Коровин: Перемирие предлагается с целью сбить темп наступления России

Предложение о 30-дневном прекращении огня в зоне СВО направлено на то, чтобы сбить темп российского наступления. Об этом в беседе с Life.ru заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его мнению, история показывает, что любые перемирия мешают России, выбивая её из боевого ритма. Он напомнил, что подобные паузы уже приводили к негативным последствиям, в том числе в Чечне и на Донбассе, где «вечные перемирия» только затягивали конфликт.

Сейчас российские Вооружённые силы набрали нужную динамику, идёт наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве. Что касается Трампа, то он — политик молодой, каждые пять минут делает экстравагантные заявления, одно хлеще другого. Просто тычет пальцем в небо и каждый раз заявляет что-то ещё более экстравагантное.

Валерий Коровин

Директор Центра геополитических экспертиз

Сейчас российские Вооружённые силы набрали нужную динамику, идёт наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве. Что касается Трампа, то он — политик молодой, каждые пять минут делает экстравагантные заявления, одно хлеще другого. Просто тычет пальцем в небо и каждый раз заявляет что-то ещё более экстравагантное.
Сейчас российские Вооружённые силы набрали нужную динамику, идёт наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве. Что касается Трампа, то он — политик молодой, каждые пять минут делает экстравагантные заявления, одно хлеще другого. Просто тычет пальцем в небо и каждый раз заявляет что-то ещё более экстравагантное.

Эксперт также высказался о газопроводах, отметив, что Европа, требуя перемирия, возможно, опасается не только военных действий, но и того, что «русские могут прийти по трубе», особенно если в ней больше нет газа.

«Вот для чего они построили столько трубопроводов — видимо так размышляют европейские политики, требуя очередного, теперь уже «трубного» перемирия», — заключил Коровин.

Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
Рубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине

Ранее Life.ru писал, что Украина согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Напомним, что переговоры американской и украинской делегаций в Джидде начались в полдень 11 марта и продлились более девяти часов. Теперь американская сторона намерена встретиться с российскими представителями, а Трамп — поговорить с Владимиром Путиным.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Ольга Годуненко
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