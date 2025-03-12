Предложение о 30-дневном прекращении огня в зоне СВО направлено на то, чтобы сбить темп российского наступления. Об этом в беседе с Life.ru заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По его мнению, история показывает, что любые перемирия мешают России, выбивая её из боевого ритма. Он напомнил, что подобные паузы уже приводили к негативным последствиям, в том числе в Чечне и на Донбассе, где «вечные перемирия» только затягивали конфликт.

Сейчас российские Вооружённые силы набрали нужную динамику, идёт наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве. Что касается Трампа, то он — политик молодой, каждые пять минут делает экстравагантные заявления, одно хлеще другого. Просто тычет пальцем в небо и каждый раз заявляет что-то ещё более экстравагантное. Валерий Коровин Директор Центра геополитических экспертиз

Эксперт также высказался о газопроводах, отметив, что Европа, требуя перемирия, возможно, опасается не только военных действий, но и того, что «русские могут прийти по трубе», особенно если в ней больше нет газа.