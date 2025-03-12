Нарышкин и глава ЦРУ обсудили по телефону урегулирование кризисов
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Фото © Государственная Дума
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил по телефону с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом вопросы взаимодействия спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций. Беседе состоялась 11 марта, сообщили в СВР.
В ходе телефонного разговора главы двух спецслужб договорились о поддержании регулярных контактов с целью содействия международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях Москвы и Вашингтона.
«В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», — добавили в пресс-бюро.
А двумя днями ранее стало известно, что делегации России и Соединённых Штатов вновь встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения украинского конфликта и других вопросов уже на этой неделе. 11 марта в Джидде состоялись американо-украинские переговоры. По их итогам Трамп решил возобновить военную поддержку Киева. Кроме того, президент США выразил надежду на согласие Путина по вопросу прекращения огня на Украине.