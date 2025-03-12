Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 06:15

Нарышкин и глава ЦРУ обсудили по телефону урегулирование кризисов

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Фото © Государственная Дума

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Фото © Государственная Дума

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил по телефону с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом вопросы взаимодействия спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций. Беседе состоялась 11 марта, сообщили в СВР.

В ходе телефонного разговора главы двух спецслужб договорились о поддержании регулярных контактов с целью содействия международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях Москвы и Вашингтона.

«В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», — добавили в пресс-бюро.

А двумя днями ранее стало известно, что делегации России и Соединённых Штатов вновь встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения украинского конфликта и других вопросов уже на этой неделе. 11 марта в Джидде состоялись американо-украинские переговоры. По их итогам Трамп решил возобновить военную поддержку Киева. Кроме того, президент США выразил надежду на согласие Путина по вопросу прекращения огня на Украине.

Трамп не потребовал демилитаризации Украины в переговорах с США
Трамп не потребовал демилитаризации Украины в переговорах с США
Андрей Бражников
  • Новости
  • СВР РФ
  • Сергей Нарышкин
  • цру
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar