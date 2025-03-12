Нарышкин и глава ЦРУ обсудили по телефону урегулирование кризисов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил по телефону с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом вопросы взаимодействия спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций. Беседе состоялась 11 марта, сообщили в СВР.

В ходе телефонного разговора главы двух спецслужб договорились о поддержании регулярных контактов с целью содействия международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях Москвы и Вашингтона.