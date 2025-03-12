Украине вернули доступ к спутниковым разведданным США

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies предоставила разрешение программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) на продажу спутниковых снимков Украине для оборонных и разведывательных целей. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на официального дистрибьютора фирмы в Незалежной.