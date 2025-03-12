Украине вернули доступ к спутниковым разведданным США
Аэрокосмическая компания Maxar вернула Киеву доступ к спутниковым снимкам GEGD
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies предоставила разрешение программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) на продажу спутниковых снимков Украине для оборонных и разведывательных целей. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на официального дистрибьютора фирмы в Незалежной.
Разрешение выдали только трём официально авторизованным государственным клиентам. Несколько украинских пользователей сервиса уже получили уведомления о восстановлении аккаунтов.
Напомним, что 7 марта корпорация отключила киевскому режиму доступ к изображениям со своих спутников. Решение объяснили «административным запросом». А 11 марта по итогам американо-украинских переговоров в Джидде президент США Дональд Трамп решил возобновить военную поддержку Киева. Кроме того, он выразил надежду на согласие российского лидера Владимира Путина по вопросу прекращения огня на Украине.
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