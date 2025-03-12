Польский генерал заявил о триумфе Армии России после подземной операции

Российская армия приближается к «полному триумфу» в Курской области, побеждая украинских солдат и создавая для противника тяжёлое положение после подземной операции «Труба». Об этом уверенно заявил польский генерал Богуслав Пацек во время интервью на радиостанции TOK FM.

«Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу», — сказал он.