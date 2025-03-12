Польский генерал заявил о триумфе Армии России после подземной операции
Польский генерал Пацек: Россияне в Курской области близки к полному триумфу
Российская армия приближается к «полному триумфу» в Курской области, побеждая украинских солдат и создавая для противника тяжёлое положение после подземной операции «Труба». Об этом уверенно заявил польский генерал Богуслав Пацек во время интервью на радиостанции TOK FM.
«Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу», — сказал он.
По словам Пацека, Россия понимает, что находится намного впереди ВСУ и отдаёт себе отчёт «что на этом этапе войны побеждает». ВС РФ также помогает хаос, который Соединённые Штаты создали с января 2025 года.
Напомним, что 11 марта российская армия освободила промзону Суджи и продвинулась к центру города. Солдаты проехались по украинским военным, которые в панике пытались выбраться из окружения. Прорыв на этом участке курского приграничья стал возможен благодаря героической операции «Поток», также известной как «Труба». Сегодня же, 12 марта, стало известно, что город Суджа в Курской области полностью находится под контролем Российской армии. Планируется, что в скором времени ВС РФ выйдут на границу России с Украиной.
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