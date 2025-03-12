Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 10:03

В Кремле рассказали, даст ли Путин интервью Лексу Фридману

Песков: Путин не планирует давать интервью американскому блогеру Лексу Фридману

Американский подкастер Лекс Фридман. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lexfridman

Американский подкастер Лекс Фридман. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lexfridman

У президента РФ Владимира Путина в настоящий момент нет планов давать интервью американскому видеоблогеру Лексу Фридману. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет и не было пока», — ответил он на соответствующий вопрос.

Подкастер Лекс Фридман сообщил, что находился рядом с местом атаки БПЛА в Москве
Подкастер Лекс Фридман сообщил, что находился рядом с местом атаки БПЛА в Москве

Напомним, в начале января Лекс Фридман опубликовал интервью с Зеленским, который решил показать себя «во всей красе» и начал материться, а также оскорблять президента России. Сам блогер был неприятно удивлён подобным поведением и вскоре после публикации сказал, что ожидал от киевского лидера большей дипломатичности и стремления к миру. Позже он анонсировал поездку в РФ ради интервью с Владимиром Путиным. В Кремле тогда сказали, что такая беседа не исключена.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar