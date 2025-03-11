Подкастер Лекс Фридман сообщил, что находился рядом с местом атаки БПЛА в Москве
Лекс Фридман. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lexfridman
Американский подкастер Лекс Фридман сообщил, что находился в Москве и оказался неподалёку от места, где произошла атака украинских беспилотников. Об этом он написал у себя в социальных сетях.
«Я молюсь о скорейшем заключении долгосрочного мирного соглашения. Я вношу свой небольшой вклад в достижение этого со всеми вовлечёнными сторонами», — сообщил Фридман.
Он не уточнил, с какой целью приехал в Москву, однако ряд СМИ высказывал предположение, что подкастер может взять интервью у президента России Владимира Путина. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время отправится в Саудовскую Аравию. Там сегодня началась встреча делегаций Украины и США.
Напомним, в ночь на 11 марта произошла крупнейшая атака украинских дронов на Россию. Серьёзный ущерб был причинён трём муниципалитетам Подмосковья — основной удар пришёлся на Ленинский городской округ (город Видное), а также на Домодедово и Раменское. В ходе атаки в Подмосковье было сбито 74 украинских беспилотника (всего по России — 337). В результате нападения погибли двое мужчин, а почти два десятка жителей региона получили ранения.