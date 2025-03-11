Подкастер Лекс Фридман сообщил, что находился рядом с местом атаки БПЛА в Москве

Американский подкастер Лекс Фридман сообщил, что находился в Москве и оказался неподалёку от места, где произошла атака украинских беспилотников. Об этом он написал у себя в социальных сетях.

«Я молюсь о скорейшем заключении долгосрочного мирного соглашения. Я вношу свой небольшой вклад в достижение этого со всеми вовлечёнными сторонами», — сообщил Фридман.

Он не уточнил, с какой целью приехал в Москву, однако ряд СМИ высказывал предположение, что подкастер может взять интервью у президента России Владимира Путина. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время отправится в Саудовскую Аравию. Там сегодня началась встреча делегаций Украины и США.