Трампа сравнили с Незнайкой за «‎пакости» Украине и ЕС

Политика президента США Дональда Трампа забавляет многих глав других стран, лидеры хихикают над его деятельностью, но смех слышно до тех пор, пока речь не доходила до этих государств. Точно такая же история была в великой книге «Незнайка на Луне», заявила политолог Мария Сергеева.

«Помните, в самой первой книге Незнайка хотел быть то художником, то поэтом. Писал стихи-обзывалки и рисовал смешные карикатуры. И коротышкам очень нравилось всё это творчество про других, пока речь не доходила до них самих», — написала она в своём Telegram-канале.