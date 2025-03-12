Трампа сравнили с Незнайкой за «пакости» Украине и ЕС
Политолог Сергеева сравнила лидера Трампа с «Незнайкой на Луне»
Политика президента США Дональда Трампа забавляет многих глав других стран, лидеры хихикают над его деятельностью, но смех слышно до тех пор, пока речь не доходила до этих государств. Точно такая же история была в великой книге «Незнайка на Луне», заявила политолог Мария Сергеева.
«Помните, в самой первой книге Незнайка хотел быть то художником, то поэтом. Писал стихи-обзывалки и рисовал смешные карикатуры. И коротышкам очень нравилось всё это творчество про других, пока речь не доходила до них самих», — написала она в своём Telegram-канале.
Сейчас коротышами стали все люди, живущие в этом мире, а Дональд Трамп тот самый Незнайка, деятельность которого вполне всех устраивает, пока очередь не дошла до них. Политолог заметила, что мы можем угорать над поведением Трампа с Украиной, европейцами и Канадой, но должны помнить, что следующие на очереди — мы.
Напомним, что сейчас Дональд Трамп одновременно занимается множеством различных дел, одно из которых касается завершения украинского конфликта. Например, республиканец уже организовывал встречу с Владимиром Зеленским, которая превратилась в скандал. Сейчас глава Америки уже готовится к саммиту с лидером РФ Владимиром Путиным. Трамп обговорит с Москвой возможность прекращения огня на Украине на 30 дней. Киев уже согласился на эти условия.
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