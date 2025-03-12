СК РФ завёл дело о халатности после поножовщины в нижегородской школе
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту нападения школьника с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в пресс-службе регионального СК РФ.
«Следователем следственного отдела по Сормовскому району города Нижнего Новгорода следственного управления СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в публикации.
Напомним, 11 марта в одной из школ Нижнего Новгорода мальчик напал с ножом на одноклассников во время уроков русского языка. Пострадали два парня: один получил удар в живот, другой — в шею. Нападавший бежал с места происшествия и пытался спрятаться в лесополосе, но его поймали. Раненым оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. Есть сообщения, что виновник поножовщины так отомстил за буллинг. Ранее СК РФ уже возбудил уголовное дело в рамках статьи «Покушение на убийство двух или более лиц, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».
Life.ru