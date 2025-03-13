«Жест символичен»: Политолог объяснил появление Путина в военной форме
Эксперт Суслов: Путин в форме показал готовность достичь целей СВО военным путём
Появление президента РФ Владимира Путина в штабе в Курской области в военной форме говорит о том, что он готов военным путём достичь целей спецоперации (СВО). Такое мнение выразил политолог, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
«Этот жест, безусловно, символичен. Мне кажется, он подчёркивает решимость президента добиться выполнения задач СВО военным путём», — пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».
Суслов добавил, что это действие было направлено на США. Глава государства хотел продемонстрировать американскому руководству, что Москва готова продолжить боевые действия и не согласится на прекращение огня без серьёзных гарантий, заключил политолог.
Напомним, что накануне Путин впервые посетил Курскую область с момента начала там боевых действий в 2024 году. В рамках данной поездки политик провёл совещание, на котором обозначил приоритетные задачи. Путин акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки нейтрализовать украинские силы в приграничной зоне, а также обсудил возможность создания безопасной зоны вдоль государственной границы. Одной из особенностей поездки стало то, что российский лидер приехал в штаб в военной форме. В Кремле отметили, что Путин дал сигнал решимости освободить курское приграничье.