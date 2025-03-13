«Жест символичен»: Политолог объяснил появление Путина в военной форме

Появление президента РФ Владимира Путина в штабе в Курской области в военной форме говорит о том, что он готов военным путём достичь целей спецоперации (СВО). Такое мнение выразил политолог, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Этот жест, безусловно, символичен. Мне кажется, он подчёркивает решимость президента добиться выполнения задач СВО военным путём», — пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».