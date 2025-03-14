«Это факт»: Новак согласился с Юнашевым, что некоторые простаивающие трубы могут быть полезны

Отказавшись от российского газа, Европа сделала плохой для себя шаг с точки зрения экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Сегодня мы видим, там темпы роста — ноль либо минус. В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана ещё давно, она не должна простаивать», — сказал Новак на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».