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14 марта, 10:09

«Это факт»: Новак согласился с Юнашевым, что некоторые простаивающие трубы могут быть полезны

Новак: Инфраструктура для поставок газа в страны Европы не должна простаивать

Отказавшись от российского газа, Европа сделала плохой для себя шаг с точки зрения экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Новак высказался об отказе Европы от российского газа. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«Сегодня мы видим, там темпы роста — ноль либо минус. В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана ещё давно, она не должна простаивать», — сказал Новак на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

В ответ на шутливое замечание журналиста, что России помогла одна труба, простаивавшая в Курской области, Новак отметил «это факт».

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Напомним, сотни военных ВС РФ использовали газовую трубу в Курской области для доступа к оккупированной украинскими формированиями Судже. Бойцы преодолели расстояние за полтора дня, однако ждать им пришлось ещё около пяти суток — с 2 по 8 марта. Утром 8 марта стартовал штурм. Операция по освобождению Суджи получила название «Поток». Накануне Минобороны официально подтвердило освобождение города.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Александр Юнашев
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