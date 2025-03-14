«Это факт»: Новак согласился с Юнашевым, что некоторые простаивающие трубы могут быть полезны
Новак: Инфраструктура для поставок газа в страны Европы не должна простаивать
Отказавшись от российского газа, Европа сделала плохой для себя шаг с точки зрения экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Новак высказался об отказе Европы от российского газа. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»
«Сегодня мы видим, там темпы роста — ноль либо минус. В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана ещё давно, она не должна простаивать», — сказал Новак на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
В ответ на шутливое замечание журналиста, что России помогла одна труба, простаивавшая в Курской области, Новак отметил «это факт».
Напомним, сотни военных ВС РФ использовали газовую трубу в Курской области для доступа к оккупированной украинскими формированиями Судже. Бойцы преодолели расстояние за полтора дня, однако ждать им пришлось ещё около пяти суток — с 2 по 8 марта. Утром 8 марта стартовал штурм. Операция по освобождению Суджи получила название «Поток». Накануне Минобороны официально подтвердило освобождение города.
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