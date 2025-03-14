Названа сумма, которую Седоковой предлагали за интервью о гибели бывшего мужа
Седокова сообщила, что ей предлагали ₽10 млн за интервью о гибели экс-супруга
Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / psy.only
Певица Анна Седокова подтвердила информацию о том, что ей предложили 10 миллионов рублей за первое интервью, связанное с трагическими событиями, касающимися её бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.
«А по новостям сегодня всё правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я», — поделилась Седокова.
Артистка акцентировала внимание на том, что её единственным способом общения в данный момент является «язык музыки». Она отметила, что уединяется в студии, чтобы создавать новые песни и «выкладывать свою душу на бумагу».
Ранее сообщалось, что Седокова записала песню о смерти бывшего мужа. Напомним, Яниса Тимму нашли мёртвым в московском хостеле 17 декабря. Согласно данным следствия, экс-супруг Седоковой покончил с собой. Однако на родине спортсмена возникли подозрения о возможной криминальной составляющей в этом деле. Родственники покойного считают, что певица могла быть причастна к его смерти.