Названа сумма, которую Седоковой предлагали за интервью о гибели бывшего мужа

Певица Анна Седокова подтвердила информацию о том, что ей предложили 10 миллионов рублей за первое интервью, связанное с трагическими событиями, касающимися её бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом артистка сообщила в социальных сетях.

«А по новостям сегодня всё правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я», — поделилась Седокова.