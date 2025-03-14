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14 марта, 14:50

Белый дом уточнил, что вчера с Путиным говорил не Трамп, спецпосланник Уиткофф

В Белом доме уточнили, что вчера с президентом России Владимиром Путиным говорил не Дональд Трамп, а его спецпосланник президента США Уиткофф. Ранее путаница произошла из-за того, что о разговоре сообщил сам глава Белого дома в соцсетях.

«Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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Напомним, накануне, 13 марта, Москву посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он встретился с российским лидером, через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Позже в аккаунте президента Штатов появилось заявление о разговоре с российским лидером, в котором США попросили Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области.

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ЕРА / JIM LO SCALZO, © Life.ru

Александра Вишнякова
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