Белый дом уточнил, что вчера с Путиным говорил не Трамп, спецпосланник Уиткофф

В Белом доме уточнили, что вчера с президентом России Владимиром Путиным говорил не Дональд Трамп, а его спецпосланник президента США Уиткофф. Ранее путаница произошла из-за того, что о разговоре сообщил сам глава Белого дома в соцсетях.