Белый дом уточнил, что вчера с Путиным говорил не Трамп, спецпосланник Уиткофф
В Белом доме уточнили, что вчера с президентом России Владимиром Путиным говорил не Дональд Трамп, а его спецпосланник президента США Уиткофф. Ранее путаница произошла из-за того, что о разговоре сообщил сам глава Белого дома в соцсетях.
«Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Напомним, накануне, 13 марта, Москву посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он встретился с российским лидером, через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Позже в аккаунте президента Штатов появилось заявление о разговоре с российским лидером, в котором США попросили Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области.
ЕРА / JIM LO SCALZO, © Life.ru