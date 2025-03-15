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Регион
15 марта, 06:50

Осуждённые за захват Суджи бойцы ВСУ запускали дроны по территории РФ

ТАСС: Осуждённые за вторжение в Суджу бойцы ВСУ запускали БПЛА по России

Осужденные за нападение на Суджу украинские военные служили в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и промышляли запуском беспилотников по территории РФ. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на дела.

«Осужденные военнослужащие ВСУ Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромский, Николай Тяжкороб проходили службу в 61-й бригаде ВСУ, которая в том числе занималась нанесением ударов с помощью БПЛА по различным объектам на территории РФ», — говорится в документе.

Сообщается, что ВСУшники в августе 2024 года на бронетранспорте вторглись в Курскую область и блокировали Суджу. Вскоре были задержаны и находились под стражей. Их приговорили к 15 и 16 годам заключения.

ВСУ в Курской области остались без путей отступления
ВСУ в Курской области остались без путей отступления

Тем временем, на юго-западном приграничье Суджи идут ожесточённые бои. Бойцы ВС РФ добивают бегущие группы ВСУ и огнём встречают тех, кто прибыл эвакуировать технику. За последнюю неделю российские военные освободили 29 населённых пунктов в Курской области. Приграничные районы региона некоторое время будут закрыты для мирных жителей, пока их не проверят сапёры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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