Осуждённые за захват Суджи бойцы ВСУ запускали дроны по территории РФ

Осужденные за нападение на Суджу украинские военные служили в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и промышляли запуском беспилотников по территории РФ. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на дела.

«Осужденные военнослужащие ВСУ Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромский, Николай Тяжкороб проходили службу в 61-й бригаде ВСУ, которая в том числе занималась нанесением ударов с помощью БПЛА по различным объектам на территории РФ», — говорится в документе.