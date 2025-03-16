Избиение полиции, наезды: Убитому в Одессе националисту Ганулу прощали пять преступлений
Суды на Украине пять раз освобождали от ответственности убитого в Одессе Ганула
Украинские суды неоднократно освобождали от ответственности радикального националиста Демьяна Ганула, расстрелянный в Одессе. Организатору поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года пять раз удавалось избежать наказания за противоправные действия благодаря решениям судов, о чём свидетельствует информация из судебных реестров Украины.
По информации РИА «Новости», в Одессе суды дважды закрывали дела о хулиганстве в отношении Ганула, в апреле 2019 и июне 2023 года. А в январе 2019-го, он избежал наказания за нападение на полицейского. В январе 2024 года Ганул стал участником ДТП, сбив велосипедиста. Пострадавший получил травмы средней тяжести, но уголовное дело было прекращено в связи с «примирением сторон». В январе текущего года рассматривалось дело о вандализме с участием Ганула, но и оно было закрыто из-за истечения срока давности.
Напомним, над нацистом была совершена расправа 15 марта на улице Одессы. Днём убийца расстрелял Ганула на глазах у прохожих. Убил радикала 46-летний дезертир. Судя по кадрам с места преступления, стрелок не спешил убегать после первого выстрела и успел сделать контрольный в голову Ганулу. Его уже задержали.
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