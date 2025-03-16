Избиение полиции, наезды: Убитому в Одессе националисту Ганулу прощали пять преступлений

По информации РИА «Новости», в Одессе суды дважды закрывали дела о хулиганстве в отношении Ганула, в апреле 2019 и июне 2023 года. А в январе 2019-го, он избежал наказания за нападение на полицейского. В январе 2024 года Ганул стал участником ДТП, сбив велосипедиста. Пострадавший получил травмы средней тяжести, но уголовное дело было прекращено в связи с «примирением сторон». В январе текущего года рассматривалось дело о вандализме с участием Ганула, но и оно было закрыто из-за истечения срока давности.