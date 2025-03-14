За убийство нациста Ганула в Одессе СБУ пыталась задержать невиновного человека
Изначально в некоторых украинских СМИ появилась информация, что в убийстве нациста Демьяна Ганула в Одессе виноват 56-летний Сергей Кочу. Однако как позже выяснилось, этот человек не причастен к преступлению. Он просто похож на преступника внешне.
«Я ветеран войны, я почти слепой. Вы слушаете всякую ерунду. Приезжали СБУ, приезжала полиция, разобрались», — прокомментировал для украинских телеграм-каналов ситуацию Кочу.
Напомним, что реальным убийцей Ганула оказался 46-летний дезертир. Расправа над нацистом произошло сегодня. Судя по кадрам с моментом убийства, злоумышленник не спешил и успел сделать контрольный выстрел в голову Ганулу. Предполагаемого убийцу уже задержали. Владимир Зеленский для поисков стрелявшего поднял на уши всех следователей и полицейских.
Нацполиция Украины