За убийство нациста Ганула в Одессе СБУ пыталась задержать невиновного человека

Изначально в некоторых украинских СМИ появилась информация, что в убийстве нациста Демьяна Ганула в Одессе виноват 56-летний Сергей Кочу. Однако как позже выяснилось, этот человек не причастен к преступлению. Он просто похож на преступника внешне.