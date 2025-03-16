Евгений Петросян отменил выступления 1 апреля из-за кровотечения

Народный артист РСФСР Евгений Петросян решил сократить концертную деятельность после госпитализации, юморист взял выходной 1 апреля и впредь будет составлять график выступлений с учётом состояния здоровья. Об этом пишет Mash.

Сейчас у артиста нет корпоративов или публичных мероприятий. Петросян даст три концерта в марте, один — в апреле, а что дальше — пока неизвестно. Указанные выступления были запланированы давно, поэтому об это отмене речи не шло.