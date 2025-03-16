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16 марта, 10:35

Евгений Петросян отменил выступления 1 апреля из-за кровотечения

Mash: Петросян отказался от выступлений с 1 апреля на неопределённый срок

Евгений Петросян. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Евгений Петросян. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Народный артист РСФСР Евгений Петросян решил сократить концертную деятельность после госпитализации, юморист взял выходной 1 апреля и впредь будет составлять график выступлений с учётом состояния здоровья. Об этом пишет Mash.

Сейчас у артиста нет корпоративов или публичных мероприятий. Петросян даст три концерта в марте, один — в апреле, а что дальше — пока неизвестно. Указанные выступления были запланированы давно, поэтому об это отмене речи не шло.

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Напомним, что 8 марта Евгений Петросян угодил в реанимацию с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. СМИ сообщили, что артиста готовят к экстренной операции. Однако вскоре супруга юмориста заявила, что вся информация о критическом состоянии Петросяна преувеличена, якобы он проходит обследование в плановом режиме. Сам комик записал видео для фанатов, заявив, что чувствует себя прекрасно и продолжает концерты. 9 марта артиста выписали из Боткинской больницы.

Татьяна Миссуми
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