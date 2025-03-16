Евгений Петросян отменил выступления 1 апреля из-за кровотечения
Mash: Петросян отказался от выступлений с 1 апреля на неопределённый срок
Евгений Петросян. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Народный артист РСФСР Евгений Петросян решил сократить концертную деятельность после госпитализации, юморист взял выходной 1 апреля и впредь будет составлять график выступлений с учётом состояния здоровья. Об этом пишет Mash.
Сейчас у артиста нет корпоративов или публичных мероприятий. Петросян даст три концерта в марте, один — в апреле, а что дальше — пока неизвестно. Указанные выступления были запланированы давно, поэтому об это отмене речи не шло.
Напомним, что 8 марта Евгений Петросян угодил в реанимацию с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. СМИ сообщили, что артиста готовят к экстренной операции. Однако вскоре супруга юмориста заявила, что вся информация о критическом состоянии Петросяна преувеличена, якобы он проходит обследование в плановом режиме. Сам комик записал видео для фанатов, заявив, что чувствует себя прекрасно и продолжает концерты. 9 марта артиста выписали из Боткинской больницы.