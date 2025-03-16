Трамп хочет снять статус заповедников со священных для индейцев территорий

Президент США Дональд Трамп намерен закрыть два крупных государственных заповедника в Калифорнии, которые были созданы его предшественником Джо Байденом всего за несколько дней до его ухода с поста, сообщают The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на информацию из Белого дома.

Заповедники, о которых идёт речь, — это Чаквалла (площадь 252,5 тыс. гектаров) и Саттитла-Хайлендс (площадь 90,6 тыс. гектаров), расположенные в Южной и Северной Калифорнии. Местные коренные племена считают эти земли священными. Они обращались к Байдену с просьбой запретить бурение, добычу полезных ископаемых, развитие чистой энергетики и другие виды промышленной деятельности на этих территориях.

По данным NYT, Трамп пришёл к выводу, что эти заповедники «мешают экономическому развитию и добыче энергии на больших пространствах». В то же время, как сообщает издание, Агентство по охране окружающей среды США начало процесс отмены ключевых климатических инициатив Байдена, включая ускорение перехода на электромобили и сокращение выбросов.