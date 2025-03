Трамп хочет снять статус заповедников со священных для индейцев территорий

Президент США Дональд Трамп намерен закрыть два крупных государственных заповедника в Калифорнии, которые были созданы его предшественником Джо Байденом всего за несколько дней до его ухода с поста, сообщают The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на информацию из Белого дома.