Пропавшего в Тихом океане рыбака из Перу нашли живым спустя 95 дней

Перуанский рыбак Максимо Напа, пропавший без вести в водах Тихого океана в декабре, был найден живым спустя 95 дней. Об этом пишет Reuters.

Мужчина 7 декабря вышел на рыбалку из перуанского Маркона в южной части страны. С собой у него был запас еды на две недели. Спустя десять суток лодка потеряла направление из-за шторма, и 61-летнего рыбака унесло в открытый океан.

Родные Напы и другие рыбаки безрезультатно вели его поиски в течение трёх месяцев. И вот 11 марта рыболовный патруль Эвадора нашёл пропавшего на расстоянии приблизительно в 1094 километров от берега, мужчина был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии после 15 дней без еды.

«Я не хотел умирать. Я ел тараканов, птиц, а последним, что я ел, были черепахи. Каждый день я думал о своей маме. Я благодарен Богу за то, что он дал мне второй шанс», — поделился он.