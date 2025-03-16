Пропавшего в Тихом океане рыбака из Перу нашли живым спустя 95 дней
Спасённый после 95 дней в Тихом Океане рыбак Максимо Напа. Обложка © X / volcaholic1
Перуанский рыбак Максимо Напа, пропавший без вести в водах Тихого океана в декабре, был найден живым спустя 95 дней. Об этом пишет Reuters.
Мужчина 7 декабря вышел на рыбалку из перуанского Маркона в южной части страны. С собой у него был запас еды на две недели. Спустя десять суток лодка потеряла направление из-за шторма, и 61-летнего рыбака унесло в открытый океан.
Родные Напы и другие рыбаки безрезультатно вели его поиски в течение трёх месяцев. И вот 11 марта рыболовный патруль Эвадора нашёл пропавшего на расстоянии приблизительно в 1094 километров от берега, мужчина был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии после 15 дней без еды.
«Я не хотел умирать. Я ел тараканов, птиц, а последним, что я ел, были черепахи. Каждый день я думал о своей маме. Я благодарен Богу за то, что он дал мне второй шанс», — поделился он.
Напа признался, что регулярно вспоминал свою семью, в частности маму и двухмесячную внучку. Рыбаку удалось выжить благодаря дождевой воде, которая собиралась у него в лодке. Врачи уже осмотрели его и направили на дополнительное обследование в Пайту на севере Перу. После прохождения всех процедур там его отпустят домой.
Похожий, но к несчастью более трагический инцидент произошёл в России в августе 2024 года. Двое братьев вышли на лодке в плавание по Охотскому морю, один из них взял с собой несовершеннолетнего сына. Через несколько дней с ними пропала связь, а поисковые мероприятия ничего не дали. Лодку удалось найти лишь спустя два месяца — выжил только один из двух братьев по имени Михаил Пичугин. Он был крайне истощён и нуждался в медицинской помощи. Тела его родственников были привязаны к лодке. Сперва спасённого мужчину допросили в качестве свидетеля, однако впоследствии он был обвинён в нарушении правил безопасности на водном транспорте и с него взяли подписку о невыезде.