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Регион
17 марта, 07:05
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ВСУ на специальных курсах учили участников битвы за Курскую область молчать в плену

ТАСС: Курс по поведению в плену РФ ввели в ВСУ во время боёв в Курской области

Специальный курс по правилам поведения в российском плену появился у украинской армии, уроки для бойцов ВСУ проводят в учебном центре в Черниговской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

О спецкурсах для участников битвы за Курскую область рассказал во время допроса пленный из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По словам военного, занятия были введены в ответ на неудачи украинской армии в Курской области. Натаскивали военных в 242-м учебном центре ВСУ в Черниговской области, чтобы они не болтали лишнего в случае попадания в руки российских солдат.

«Преподаватели учебного курса признавали, что большинство солдат ВСУ насильно мобилизованы, при первой же возможности они сдадутся в плен, где не должны рассказать лишнего», — заявил пленный в ходе допроса.

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Напомним, что 13 марта стало официально известно об освобождении города Суджи в Курской области. Ключевую роль в этом деле сыграла операция «Поток». В Минобороны уже показали кадры из населённого пункта. В Генштабе Украины также подтвердили потерю города, уклончиво отметив, что бригады ВСУ ушли ближе к украинской границе.

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Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Наталья Афонина
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