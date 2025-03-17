ВСУ на специальных курсах учили участников битвы за Курскую область молчать в плену

Специальный курс по правилам поведения в российском плену появился у украинской армии, уроки для бойцов ВСУ проводят в учебном центре в Черниговской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

О спецкурсах для участников битвы за Курскую область рассказал во время допроса пленный из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По словам военного, занятия были введены в ответ на неудачи украинской армии в Курской области. Натаскивали военных в 242-м учебном центре ВСУ в Черниговской области, чтобы они не болтали лишнего в случае попадания в руки российских солдат.