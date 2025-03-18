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18 марта, 10:22

«Придут хлопцы и начнут разборки»: Киевляне в ужасе из-за возвращения ВСУшников с фронта

Kp.ru: Жители Киева боятся возвращения украинских военных с передовой

Жители Киева боятся возвращения в город украинских военных после завершения боевых действий. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на киевлянку, которая переехала в Россию до начала СВО. Она продолжает общаться в соцсетях с друзьями и бывшими соседями.

«Придут хлопцы с фронта и начнутся такие разборки. Кто воевал? А ты почему уклонялся? Ты Родину не любишь? Начнут качать права», — говорится в публикации.

Экс-киевлянка считает, что военные, вернувшись в Киев, будут пытаться выместить злость после поражения. Без боевых действий у солдат начинается «синдром отмены», так как не больше того экстрима и адреналина. А вместо них лишь зависть, ненависть и претензии к власти, которая не помогает раненым, в отличие от России.

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Мир на Украине может оказаться страшнее войны, считает один из киевлян. В качестве примера этого он напомнил о недавнем убийстве Демьяна Ганула в Одессе. Украинского нациста при свидетелях застрелили днём 15 марта. Позже стало известно, что расправу устроил 46-летний мужчина, дезертировавший из ВСУ. Момент убийства сняли камеры видеонаблюдения. Суд арестовал стрелявшего.

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Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Никита Никонов
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