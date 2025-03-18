«Придут хлопцы и начнут разборки»: Киевляне в ужасе из-за возвращения ВСУшников с фронта

Жители Киева боятся возвращения в город украинских военных после завершения боевых действий. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на киевлянку, которая переехала в Россию до начала СВО. Она продолжает общаться в соцсетях с друзьями и бывшими соседями.

«Придут хлопцы с фронта и начнутся такие разборки. Кто воевал? А ты почему уклонялся? Ты Родину не любишь? Начнут качать права», — говорится в публикации.