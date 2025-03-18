Экономист объяснила, от чего будет зависеть дальнейший курс рубля

Курс рубля в ближайшее время может измениться, отреагировав на диалог президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Об ожиданиях рынка рассказала экономист Ольга Гогаладзе. По её словам, инвесторы надеяться на очередные позитивные новости в геополитической сфере.

Эксперт по финансовым рынкам подчеркнула, что стремление Трампа выстроить диалог с Путиным уже создало позитивный геополитический фон, снизив напряжённость и в экономической сфере. Поэтому рубль начал укрепляться. Кроме того, зарубежные инвесторы стали чаще интересоваться рублёвыми активами. На укрепление национальной валюты повиляло также усиление экспорта при слабом импорте.