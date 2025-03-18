Экономист объяснила, от чего будет зависеть дальнейший курс рубля
Экономист Гогаладзе: Курс рубля будет зависть от диалога Путина и Трампа
Курс рубля в ближайшее время может измениться, отреагировав на диалог президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Об ожиданиях рынка рассказала экономист Ольга Гогаладзе. По её словам, инвесторы надеяться на очередные позитивные новости в геополитической сфере.
Эксперт по финансовым рынкам подчеркнула, что стремление Трампа выстроить диалог с Путиным уже создало позитивный геополитический фон, снизив напряжённость и в экономической сфере. Поэтому рубль начал укрепляться. Кроме того, зарубежные инвесторы стали чаще интересоваться рублёвыми активами. На укрепление национальной валюты повиляло также усиление экспорта при слабом импорте.
«Рубль вполне может продолжить своё укрепление, но конкретные цифры назвать практически невозможно. В ближайшие дни всё будет зависеть от того, до чего договорятся президенты», — подчеркнула собеседница РИАМО.
Ранее в Кремле рассказали, о чём будут говорить Путин и Трамп. Песков подчеркнул, что россиян максимально оперативно проинформируют об итогах разговора глав государств. А в это время в Германии сообщили о страхе ЕC из-за разговора лидеров России и США.
Life.ru