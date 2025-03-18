Белый дом: Путин и Трамп согласились, что на Украине нужен прочный мир

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пришли к единому мнению. Они отметили, что на Украине требуется стабильный мир. Об этом сообщается в официальном заявлении Белого дома после разговора двух глав государств.