Белый дом: Путин и Трамп согласились, что на Украине нужен прочный мир
Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пришли к единому мнению. Они отметили, что на Украине требуется стабильный мир. Об этом сообщается в официальном заявлении Белого дома после разговора двух глав государств.
«Сегодня президент Трамп и президент Путин обсудили необходимость достичь мир и прекратить огонь на Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром», — говорится в документе.
Напомним, разговор между Путиным и Трампом занял почти два с половиной часа. Это рекорд. В ходе беседы политики обсудили пути нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Американский лидер поддержал инициативу Путина организовать матч между хоккеистами НХЛ и КХЛ. Кроме того, президент РФ напомнил коллеге о рисках, связанных с недоговороспособностью Киева.
kremlin.ru