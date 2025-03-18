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18 марта, 18:28

Белый дом: Путин и Трамп согласились, что на Украине нужен прочный мир

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пришли к единому мнению. Они отметили, что на Украине требуется стабильный мир. Об этом сообщается в официальном заявлении Белого дома после разговора двух глав государств.

«Сегодня президент Трамп и президент Путин обсудили необходимость достичь мир и прекратить огонь на Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром», — говорится в документе.

Путин указал Трампу на «существенные моменты» в идее перемирия с Украиной
Путин указал Трампу на «существенные моменты» в идее перемирия с Украиной

Напомним, разговор между Путиным и Трампом занял почти два с половиной часа. Это рекорд. В ходе беседы политики обсудили пути нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Американский лидер поддержал инициативу Путина организовать матч между хоккеистами НХЛ и КХЛ. Кроме того, президент РФ напомнил коллеге о рисках, связанных с недоговороспособностью Киева.

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kremlin.ru

Лия Мурадьян
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