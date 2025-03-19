В Госдуме назвали команду Зеленского «недоговороспособной и нерукопожатной»
Картаполов: Киев будет притворяться, что ничего не знает о договорённостях
С Украиной невозможно о чём-либо договориться и скоро правительство США поймёт это, заявил глава Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов. Киев продолжает наносить удары по России, будто ничего не слышал про договорённости с США.
Андрей Картаполов заявил, что Киев недоговороспособен. Видео © Life.ru
«Это люди недоговороспособные и нерукопожатные. Поэтому и возникла необходимость проведения специальной военной операции. В отличие от России, где по команде президента сбиваются наши же собственные беспилотники, которые запущены в сторону Украины, они делают всё наоборот», — заявил Картаполов.
Картаполов предположил, что сейчас Киев начнёт оправдываться якобы незнанием результатов переговоров. Глава Комитета ГД по обороне подчеркнул, что Украина не является договороспособной страной и её можно только принудить к миру.
Напомним, что накануне прошёл телефонный разговор Путина и президента США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. Сегодня Россия сама сбила свои беспилотники, направленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировав соблюдение достигнутых договорённостей. Однако украинская сторона в ночь на 19 марта атаковала нефтебазу в Краснодарском крае.
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