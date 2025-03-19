С Украиной невозможно о чём-либо договориться и скоро правительство США поймёт это, заявил глава Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов. Киев продолжает наносить удары по России, будто ничего не слышал про договорённости с США.

Андрей Картаполов заявил, что Киев недоговороспособен. Видео © Life.ru

«Это люди недоговороспособные и нерукопожатные. Поэтому и возникла необходимость проведения специальной военной операции. В отличие от России, где по команде президента сбиваются наши же собственные беспилотники, которые запущены в сторону Украины, они делают всё наоборот», — заявил Картаполов.