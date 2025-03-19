Стало известно, приедет ли Пугачёва проститься с бывшим свёкром Бедросом Киркоровым
Алла Пугачёва не приедет проститься с экс-свёкром Бедросом Киркоровым
Народная артистка СССР Алла Пугачёва не прилетит в РФ, чтобы проститься с бывшим свёкром, народным артистом РФ Бедросом Киркоровым. Об этом рассказала её представитель Елена Чупракова.
«Не приедет», — сказала Чупракова, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Напомним, что накануне стало известно о смерти отца Филиппа Киркорова — Бедроса. Он умер на 93-м году жизни. Последнее время артист много болел, в том числе перенёс пневмонию. Помимо того, Киркоров-старший последние годы боролся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отца поп-короля похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее Life.ru рассказывал, что даты выхода нового альбома Аллы Пугачёвой отодвинулись из-за желания артистки сэкономить. Она пытается договориться с саунд-продюсерами на бартерной основе, чтобы не тратить деньги.
ТАСС / Полина Богомолова