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19 марта, 14:09

Стало известно, приедет ли Пугачёва проститься с бывшим свёкром Бедросом Киркоровым

Алла Пугачёва не приедет проститься с экс-свёкром Бедросом Киркоровым

Народная артистка СССР Алла Пугачёва не прилетит в РФ, чтобы проститься с бывшим свёкром, народным артистом РФ Бедросом Киркоровым. Об этом рассказала её представитель Елена Чупракова.

«Не приедет», — сказала Чупракова, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, что накануне стало известно о смерти отца Филиппа Киркорова — Бедроса. Он умер на 93-м году жизни. Последнее время артист много болел, в том числе перенёс пневмонию. Помимо того, Киркоров-старший последние годы боролся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отца поп-короля похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что даты выхода нового альбома Аллы Пугачёвой отодвинулись из-за желания артистки сэкономить. Она пытается договориться с саунд-продюсерами на бартерной основе, чтобы не тратить деньги.

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ТАСС / Полина Богомолова

Николай Рюмин
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