Путин после заседания коллегии Генпрокуратуры попросил Медведева зайти к нему
По завершении заседания коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин попросил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева зайти к нему в кабинет. Также к закрытой беседе присоединился генеральный прокурор Игорь Краснов.
«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал Путин Медведеву, сидящему в первом ряду зала.
Медведев поднялся на сцену и вместе с президентом и генпрокурором проследовал за кулисы.
Ранее Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, поведал о дерзких и стремительных операциях российских военных. Он также высказался о ЧП с танкерами в Чёрном море и поручил прокурорам проработать острые проблемы, которые волнуют россиян. Под конец заседания Путин поздравил с пятилетием политическую партию «Новые люди». Он заявил, что её представители трудятся в законодательных органах власти всех уровней.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов