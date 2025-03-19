Путин после заседания коллегии Генпрокуратуры попросил Медведева зайти к нему

По завершении заседания коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин попросил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева зайти к нему в кабинет. Также к закрытой беседе присоединился генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал Путин Медведеву, сидящему в первом ряду зала.