Суд в Москве заочно заменил французу Дельпалю условный срок на реальный

Тверской районный суд Москвы одобрил представление ФСИН о смене наказания с условного срока на реальный Филиппу Дельпалю — фигуранту дела фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей. Француз покинул Россию осенью прошлого года.