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19 марта, 15:04

Суд в Москве заочно заменил французу Дельпалю условный срок на реальный

Филипп Дельпаль. Обложка © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Филипп Дельпаль. Обложка © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Тверской районный суд Москвы одобрил представление ФСИН о смене наказания с условного срока на реальный Филиппу Дельпалю — фигуранту дела фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей. Француз покинул Россию осенью прошлого года.

«Представление удовлетворено заочно», — сообщили в суде.

В июле прошлого года Дельпаль был объявлен в розыск.

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Напомним, в 2019 году американскому инвестору Майклу Калви предъявили обвинение в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». В деле также фигурировали операционный партнёр Baring Vostok Филипп Дельпаль и ещё пять человек. В августе 2021 года им вынесли приговор: Калви получил 5,5 года условно, Дельпаль — 4,5 года. Американец покинул Россию после того, как с него сняли меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Николай Рюмин
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