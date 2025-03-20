Зеленский: Конфликт не должен завершиться по линии фронта, иначе будет «Берлин»
Владимир Зеленский заявил, что уведомил американского лидера Дональда Трампа о нежелании завершать конфликт с Россией по линии боевого соприкосновения. Такой сценарий политик сравнил с послевоенным Берлином, когда тот был поделён между союзниками.
«Я сказал президенту Трампу: «Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?» — подчеркнул Зеленский в разговоре с журналистами.
Президент США понимает, что Киев никогда не признает российскими территории, перешедшие под контроль Москвы, добавил бывший артист.
Напомним, что телефонные переговоры Трампа и Зеленского состоялись 19 марта. Это их первый контакт после перепалки в Белом доме. В ходе разговора украинский политик согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, а также обсудил судьбу Запорожской АЭС.
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