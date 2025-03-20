Зеленский: Конфликт не должен завершиться по линии фронта, иначе будет «Берлин»

Владимир Зеленский заявил, что уведомил американского лидера Дональда Трампа о нежелании завершать конфликт с Россией по линии боевого соприкосновения. Такой сценарий политик сравнил с послевоенным Берлином, когда тот был поделён между союзниками.

«Я сказал президенту Трампу: «Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?» — подчеркнул Зеленский в разговоре с журналистами.