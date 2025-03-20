Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 марта, 00:57

Зеленский: Конфликт не должен завершиться по линии фронта, иначе будет «Берлин»

Владимир Зеленский заявил, что уведомил американского лидера Дональда Трампа о нежелании завершать конфликт с Россией по линии боевого соприкосновения. Такой сценарий политик сравнил с послевоенным Берлином, когда тот был поделён между союзниками.

«Я сказал президенту Трампу: «Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?» — подчеркнул Зеленский в разговоре с журналистами.

Президент США понимает, что Киев никогда не признает российскими территории, перешедшие под контроль Москвы, добавил бывший артист.

В офисе Зеленского сообщили, что Украина не будет участвовать в переговорах РФ и США
В офисе Зеленского сообщили, что Украина не будет участвовать в переговорах РФ и США

Напомним, что телефонные переговоры Трампа и Зеленского состоялись 19 марта. Это их первый контакт после перепалки в Белом доме. В ходе разговора украинский политик согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России, а также обсудил судьбу Запорожской АЭС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Антон Голыбин
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