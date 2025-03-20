Песков: Путин поддержал стабилизацию ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин отправил послание президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения её суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — сказал Песков.

Он отметил, что в своем послании Путин подтвердил готовность России к активному сотрудничеству с сирийским руководством по всем актуальным вопросам. По его мнению, это имеет большое значение для укрепления традиционно дружеских связей между Россией и Сирией.