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20 марта, 10:31

Песков: Путин поддержал стабилизацию ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин отправил послание президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения её суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — сказал Песков.

Он отметил, что в своем послании Путин подтвердил готовность России к активному сотрудничеству с сирийским руководством по всем актуальным вопросам. По его мнению, это имеет большое значение для укрепления традиционно дружеских связей между Россией и Сирией.

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Дамаск хочет сохранить глубокие стратегические отношения с Москвой. Он отметил, что связи между Россией и Сирией были настолько прочными, что после падения Башара Асада новое руководство решило сохранить возможность для встреч и диалога, стремясь избежать конфронтации с российской стороной.

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Напомним, что власть в Сирии с декабря прошлого года захватила оппозиция. Лидер Башар Асад уехал в Россию, где ему предоставили убежище. В начале марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников Асада. В ответ правительство начало масштабную операцию. За несколько дней там погибли около тысячи мирных жителей.

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Life.ru

Александр Юнашев
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