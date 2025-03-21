Бедросу Киркорову подарили место на Троекуровском кладбище в Москве
Mash: Бедросу Киркорову выделили место на Троекуровском кладбище бесплатно
Народному артисту России Бедросу Киркорову предоставили бесплатное место на Троекуровском кладбище в Москве. Рыночная стоимость такого участка составляет от двух до семи миллионов рублей, сообщает Mash.
Могила отца Филиппа Киркорова будет находиться рядом с центральной аллеей. В непосредственной близости покоятся Борис Моисеев, Валентин Юдашкин и Ирина Мирошниченко.
Напомним, печальные известия о смерти Бедроса Киркорова появились 18 марта. Артист скончался на 93-м году жизни. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний — в том числе сердечно-сосудистых. Увы, но смерть отца поп-короля была тяжёлой. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в Храм Христа Спасителя, где прошла прощальная церемония с артистом.
ТАСС / Артем Геодакян