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21 марта, 12:02

Бедросу Киркорову подарили место на Троекуровском кладбище в Москве

Mash: Бедросу Киркорову выделили место на Троекуровском кладбище бесплатно

Народному артисту России Бедросу Киркорову предоставили бесплатное место на Троекуровском кладбище в Москве. Рыночная стоимость такого участка составляет от двух до семи миллионов рублей, сообщает Mash.

Могила отца Филиппа Киркорова будет находиться рядом с центральной аллеей. В непосредственной близости покоятся Борис Моисеев, Валентин Юдашкин и Ирина Мирошниченко.

Life.ru публикует фото с Троекуровского кладбища, где пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым
Life.ru публикует фото с Троекуровского кладбища, где пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым

Напомним, печальные известия о смерти Бедроса Киркорова появились 18 марта. Артист скончался на 93-м году жизни. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний — в том числе сердечно-сосудистых. Увы, но смерть отца поп-короля была тяжёлой. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в Храм Христа Спасителя, где прошла прощальная церемония с артистом.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Ольга Сливченко
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