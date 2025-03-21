Дмитрий Песков на прощании с Бедросом Киркоровым назвал его уникальным человеком

«Он уникальный человек. Он прошёл всю войну, ветеран войны, человек искусства. Мало кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник «Алёша» в Пловдиве в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести», — сказал Песков.