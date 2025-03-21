Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 12:16

Дмитрий Песков на прощании с Бедросом Киркоровым назвал его уникальным человеком

Дмитрий Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым

Дмитрий Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым. Обложка © Life.ru

На церемонию прощания с Бедросом Киркоровым прибыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил вклад артиста в сохранение памятника советскому солдату-освободителю «Алёша» в Болгарии.

Песков на похоронах Бедроса Киркорова. Видео © Life.ru

«Он уникальный человек. Он прошёл всю войну, ветеран войны, человек искусства. Мало кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник «Алёша» в Пловдиве в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести», — сказал Песков.

Напомним, о смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Артист умер в возрасте 92 лет. В последнее время у него обострились проблемы со здоровьем, в частности развилась пневмония и сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, его смерть тоже была тяжёлой. Прощание с ним проходит в храме Христа Спасителя в Москве. Филипп Киркоров пришёл на церемонию в сопровождении своих детей — Аллы-Виктории и Мартина.

Life.ru публикует фото с Троекуровского кладбища, где пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым
Life.ru публикует фото с Троекуровского кладбища, где пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым
Полина Никифорова
  • Новости
  • киркоровбедрос
  • Дмитрий Песков
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar