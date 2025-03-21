Дмитрий Песков на прощании с Бедросом Киркоровым назвал его уникальным человеком
Дмитрий Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым
Дмитрий Песков приехал на церемонию прощания с Бедросом Киркоровым. Обложка © Life.ru
На церемонию прощания с Бедросом Киркоровым прибыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил вклад артиста в сохранение памятника советскому солдату-освободителю «Алёша» в Болгарии.
Песков на похоронах Бедроса Киркорова. Видео © Life.ru
«Он уникальный человек. Он прошёл всю войну, ветеран войны, человек искусства. Мало кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник «Алёша» в Пловдиве в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести», — сказал Песков.
Напомним, о смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Артист умер в возрасте 92 лет. В последнее время у него обострились проблемы со здоровьем, в частности развилась пневмония и сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, его смерть тоже была тяжёлой. Прощание с ним проходит в храме Христа Спасителя в Москве. Филипп Киркоров пришёл на церемонию в сопровождении своих детей — Аллы-Виктории и Мартина.