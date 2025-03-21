«Я в шоке»: Хэмилтон одержал первую победу за «Феррари»
Льюис Хэмилтон признался, что шокирован победой в квалификации к спринту в КНР«
Льюис Хэмилтон. Обложка © ТАСС / Zuma
Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Китая. Семикратный чемпион мира, ныне выступающий за «Феррари», признался, что шокирован своей победой.
«Я не ожидал такого результата, но я так счастлив и так горд. Последняя гонка стала для нас катастрофой, и мы знали, что машина способна на большее, но не смогли этого добиться <...> Я немного в шоке. Не могу поверить, что мы получили поул в спринте. Это даёт нам хорошую возможность для гонки», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третье — Оскар Пиастри («Макларен»).
Первый спринт сезона состоится завтра. Гран-при Китая проходит на автодроме в Шанхае.
На первом этапе сезона в Австралии Хэмилтон занял десятое место. Это была его дебютная гонка за «Феррари».
В прошлом сезоне выступавший за «Мерседес» Хэмилтон впервые с 2021 года выиграл гонку. Это произошло на Гран-при Великобритании.