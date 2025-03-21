«Я в шоке»: Хэмилтон одержал первую победу за «Феррари»

«Я не ожидал такого результата, но я так счастлив и так горд. Последняя гонка стала для нас катастрофой, и мы знали, что машина способна на большее, но не смогли этого добиться <...> Я немного в шоке. Не могу поверить, что мы получили поул в спринте. Это даёт нам хорошую возможность для гонки», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.