Влад Топалов наступил на оператора на прощании с Бедросом Киркоровым и поспешил удалиться
Певец Топалов снёс с ног оператора на церемонии прощания с Бедросом Киркоровым
Певец Влад Топалов травмировал оператора одного из СМИ на церемонии прощания с Бедросом Киркоровым. Артист снёс журналиста с ног, после чего корреспондент скорчился от боли и сел на землю.
Певец Влад Топалов снёс с ног оператора на церемонии прощания с Бедросом Киркоровым. Видео © Life.ru
Топалов и его супруга Регина Тодоренко отказывались давать какие-либо комментарии. После того как певец наступил на ногу оператору, они спешно ушли с места инцидента. А пострадавший остался сидеть на земле.
Напомним, что 18 марта стало известно о смерти Бедроса Киркорова. Артисту было 92 года. В последние годы его здоровье ухудшилось из-за различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Прощальная церемония прошла 21 марта в храме Христа Спасителя, где собрались близкие, друзья и коллеги, чтобы отдать дань уважения и проводить его в последний путь. Проститься с ним пришли Песков, Захарова и Лепс.
Life.ru