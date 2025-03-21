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21 марта, 13:40

Друг убитого внучкой экс-мэра Самары Тархова назвал данные о похоронах враньём

Убитый внучкой экс-мэр Самары Виктор Тархов. Фото © ИТАР-ТАСС

Убитый внучкой экс-мэр Самары Виктор Тархов. Фото © ИТАР-ТАСС

Александр Кузнецов, который ранее занимал пост заместителя главы Самары и был близким другом экс-мэра Виктора Тархова, опроверг слухи, появившиеся в Telegram-каналах, о предполагаемых похоронах Тархова и его жены.

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Собеседник агентства заявил, что у Виктора Александровича есть друзья, которые проводят его в последний путь с честью и достоинством, но в ближайшее время такой процедуры не запланировано.

«Я также общался со Следственным комитетом, и они подтвердили, что пока идет следствие, похороны невозможны. Как только мы получим необходимую информацию, тогда будем обсуждать вопрос захоронения. Но сейчас говорить об этом просто неправильно», - отметил Кузнецов.

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Напоминаем, что Екатерине Бельской, внучке бывшего мэра Самары, предъявлено обвинение в убийстве двух человек. По данным следствия, она убила своих дедушку и бабушку. В квартире подозреваемой были обнаружены документы пропавших родственников. Предварительная информация указывает на то, что преступление было совершено перед Новым годом. В настоящее время поиски останков ведутся на свалке, но шансы их обнаружить крайне малы.

Марина Фещенко
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