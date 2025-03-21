Друг убитого внучкой экс-мэра Самары Тархова назвал данные о похоронах враньём

Александр Кузнецов, который ранее занимал пост заместителя главы Самары и был близким другом экс-мэра Виктора Тархова, опроверг слухи, появившиеся в Telegram-каналах, о предполагаемых похоронах Тархова и его жены.

Собеседник агентства заявил, что у Виктора Александровича есть друзья, которые проводят его в последний путь с честью и достоинством, но в ближайшее время такой процедуры не запланировано.