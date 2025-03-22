Взятие Одессы под контроль должно стать не только военной целью, но и центральной стратегической задачей России в контексте спецоперации на Украине. Об этом сообщил аналитик Лука Лейроз на страницах итальянской газеты L'AntiDiplomatico .

«Одесса стала символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан, и её освобождение может стать решающим шагом на пути к искоренению националистического экстремизма на постсоветском пространстве. Освобождение Одессы должно стать не только военной целью, но и центральной стратегической задачей РФ» , — пишет Лейроз.

По убеждению аналитика, этот город имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность для Москвы. Лейроз вспомнил о бойне в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года и назвал город символом экстремистской риторики украинских лидеров. Он подчеркнул, что взятие Одессы представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности. Лейроз призвал не забывать, что географическое положение города делает её стратегически важной для доступа к Чёрному морю и ключевым пунктом для обеспечения доступа к Приднестровскому коридору.