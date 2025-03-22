В Италии назвали город, взятие которого должно стать стратегической задачей России
L'AntiDiplomatico: Взятие Одессы должно стать стратегической задачей РФ в СВО
Взятие Одессы под контроль должно стать не только военной целью, но и центральной стратегической задачей России в контексте спецоперации на Украине. Об этом сообщил аналитик Лука Лейроз на страницах итальянской газеты L'AntiDiplomatico.
«Одесса стала символом неспособности украинского правительства защитить своих граждан, и её освобождение может стать решающим шагом на пути к искоренению националистического экстремизма на постсоветском пространстве. Освобождение Одессы должно стать не только военной целью, но и центральной стратегической задачей РФ», — пишет Лейроз.
По убеждению аналитика, этот город имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность для Москвы. Лейроз вспомнил о бойне в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года и назвал город символом экстремистской риторики украинских лидеров. Он подчеркнул, что взятие Одессы представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности. Лейроз призвал не забывать, что географическое положение города делает её стратегически важной для доступа к Чёрному морю и ключевым пунктом для обеспечения доступа к Приднестровскому коридору.
Напомним, по меньшей мере 15 взрывов потрясли Одессу поздним вечером 20 марта, вызвав пожар. Также под ударом оказался порт в соседнем Черноморске. При этом СМИ считают, что чиновники Киева боятся передачи Вашингтоном контроля над портом в Одессе российским властям. В Госдуме назвали оправданным ужас Украины из-за указанных планов США. А в Незалежной в ответ на это сообщили, что якобы ничего подобного не слышали.
Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza