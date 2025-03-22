Арбитр Безбородов прокомментировал слухи о подозрениях в мошенничестве
Арбитр Безбородов — о подозрениях в мошенничестве: Ничего об этом не знаю
Футбольный арбитр Владислав Безбородов не в курсе появившихся в СМИ сообщений о том, что он может стать подозреваемым по делу о мошенничестве. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами.
«Ничего об этом не знаю», — сказал он «Матч ТВ».
Ранее Life.ru писал, что Российский футбольный союз (РФС) подвёл черту под проверкой деятельности ФК «Крылья Советов» в связи с подозрениями в коррупционных схемах. Стало известно, что клуб имел задолженность в размере 36 миллионов рублей, предположительно связанных с неправомерными выплатами арбитрам. Несмотря на это, глава Самарской области, Вячеслав Федорищев, заверил, что команда продолжит выступления, подчеркнув, что для футболистов первостепенное значение имеет обеспечение качественным спортивным инвентарем. На фоне разгоревшегося скандала экс-гендиректор «Крыльев Советов» принял решение покинуть страну и перебрался в Латвию.
ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин