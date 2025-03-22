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22 марта, 19:49

«Она была прекрасной»: Актриса Чурсина поделилась воспоминаниями о Голубкиной

Актриса Чурсина назвала Голубкину и Миронова замечательной парой

Лариса ГОлубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Лариса ГОлубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Народная артистка СССР Людмила Чурсина рассказала, что долгое время близко общалась с Ларисой Голубкиной, о смерти которой стало известно сегодня. По её словам, актриса была прекрасной хозяйкой в доме, замечательной женой и одарённым человеком.

«Они с Андреем Мироновым были замечательной парой. Она была прекрасной. И пела, и танцевала, играла яркие замечательные роли, была замечательной хозяйкой, я у них была в доме», — поделилась Чурсина в беседе с телеканалом «Звезда».
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Напомним, актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта. Издание Life.ru выяснил, что причиной её смерти стало заболевание. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» боролась с раком крови третьей стадии. Также артистка начала терять слух и зрение из-за лимфомы. Прощание с Ларисой Голубкиной пройдёт 25 марта в театре Российской армии.

Татьяна Миссуми
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