Болгария под сомнительным предлогом вновь отказала России в выдаче убийцы-подрывника Луковского

Болгария отказалась выдать России бизнесмена Владимира Луковского, осуждённого за убийство председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея в 1994 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Это дело связано с одним из самых громких преступлений 1990-х годов, включая теракт на Котляковском кладбище.

Согласно данным следствия, 10 ноября 1994 года Луковский заложил бомбу в лифте дома Лиходея, она была взорвана дистанционно. В результате погибли сам Лиходей, занимавшийся расследованием хищений в фонде, и его охранник, а жена и второй телохранитель получили ранения. Спустя два года, 10 ноября 1996 года, на Котляковском кладбище во время поминок по Лиходею произошёл второй взрыв, в результате которого погибли 11 человек, а еще три десятка получили ранения. Исполнители теракта были осуждены, а бывший глава РФИВА Валерий Радчиков, подозреваемый в обоих преступлениях, погиб в ДТП.