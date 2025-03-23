Болгария под сомнительным предлогом вновь отказала России в выдаче убийцы-подрывника Луковского
Болгария отказала России в выдаче осуждённого за убийство бизнесмена Луковского
Владимир Луковский в зале суда в 2011 году. Обложку © ТАСС / Максим Шеметов
Болгария отказалась выдать России бизнесмена Владимира Луковского, осуждённого за убийство председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея в 1994 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Это дело связано с одним из самых громких преступлений 1990-х годов, включая теракт на Котляковском кладбище.
Согласно данным следствия, 10 ноября 1994 года Луковский заложил бомбу в лифте дома Лиходея, она была взорвана дистанционно. В результате погибли сам Лиходей, занимавшийся расследованием хищений в фонде, и его охранник, а жена и второй телохранитель получили ранения. Спустя два года, 10 ноября 1996 года, на Котляковском кладбище во время поминок по Лиходею произошёл второй взрыв, в результате которого погибли 11 человек, а еще три десятка получили ранения. Исполнители теракта были осуждены, а бывший глава РФИВА Валерий Радчиков, подозреваемый в обоих преступлениях, погиб в ДТП.
Луковский был заочно осуждён, а затем экстрадирован с Украины, но сбежал после пересмотра дела. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам лишения свободы, из которых ему оставалось отбыть около 10 лет. Однако Болгария отказала в его выдаче, сославшись на риск «бесчеловечного обращения» в российских тюрьмах, несмотря на гарантии Москвы. Генпрокуратура РФ считает, что в этом решении есть политический подтекст, отмечая, что в 2024 году это уже 29-й отказ в выдаче, включая три случая от Болгарии по другим делам.
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