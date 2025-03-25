Режим ЧС муниципального характера ввели в Махачкале после взрыва газа в доме
В Махачкале был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва газа в многоквартирном доме.
Начальник управления по делам ГО и ЧС города Рабадан Магомедов пояснил, что такое решение было принято с целью ликвидации последствий инцидента и обеспечения жизнедеятельности пострадавших граждан. Он отметил, что существуют все основания для введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Ленинского района.
Напомним, в Махачкале прогремел взрыв в многоэтажном доме по адресу Гапцахская, 14. Как сообщили местные жители, они услышали громкий звук ранним утром. Взрывная волна выбила стёкла в соседних домах, одну из квартир охватил пожар. Дом не был введён в эксплуатацию, здание построено незаконно. В результате ЧП пострадали два человека, хозяйка квартиры находится в тяжёлом состоянии. Позже прогремел взрыв в салоне сотовой связи, где ранения получили четыре человека.
Telegram / Администрация Махачкалы