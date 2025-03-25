Режим ЧС муниципального характера ввели в Махачкале после взрыва газа в доме

В Махачкале был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва газа в многоквартирном доме.

Начальник управления по делам ГО и ЧС города Рабадан Магомедов пояснил, что такое решение было принято с целью ликвидации последствий инцидента и обеспечения жизнедеятельности пострадавших граждан. Он отметил, что существуют все основания для введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Ленинского района.