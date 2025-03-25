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25 марта, 08:44

Появилось новое видео оглушительного взрыва в махачкалинской многоэтажке

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

Телеграм-канал SHOT публикует момент оглушительного взрыва газа в жилом доме в Махачкале в Дагестане. На кадрах видно, как окна вместе с рамами вылетают на припаркованные автомобили.

В Махачкале произошёл взрыв газа в доме. Видео © SHOT

Повреждены десятки квартир и около 20 автомобилей.

Цена квартир в незаконно построенном доме в Махачкале начиналась от 6 млн рублей
Цена квартир в незаконно построенном доме в Махачкале начиналась от 6 млн рублей

Напомним, ранее в Махачкале произошёл взрыв газа в жилом доме. На данный момент известно о двух пострадавших. Выяснилось, что дом не был введён в эксплуатацию. Также многоэтажка входила в реестр незаконно возведённых. В дом не должен был быть проведён газ. Спустя какое-то время в Махачкале прогремел новый взрыв в салоне сотовой связи. Известно о четырёх пострадавших.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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