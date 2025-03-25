Появилось новое видео оглушительного взрыва в махачкалинской многоэтажке
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
Телеграм-канал SHOT публикует момент оглушительного взрыва газа в жилом доме в Махачкале в Дагестане. На кадрах видно, как окна вместе с рамами вылетают на припаркованные автомобили.
В Махачкале произошёл взрыв газа в доме. Видео © SHOT
Повреждены десятки квартир и около 20 автомобилей.
Напомним, ранее в Махачкале произошёл взрыв газа в жилом доме. На данный момент известно о двух пострадавших. Выяснилось, что дом не был введён в эксплуатацию. Также многоэтажка входила в реестр незаконно возведённых. В дом не должен был быть проведён газ. Спустя какое-то время в Махачкале прогремел новый взрыв в салоне сотовой связи. Известно о четырёх пострадавших.