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26 марта, 10:02

«Игнорирование демократии»: В Кремле объяснили, с чем связано задержание главы Гагаузии в Кишинёве

Песков: Власти Молдавии неприкрыто давят на конкурентов Санду

Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / EPA

Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / EPA

Молдавские власти неприкрыто оказывают давление на популярных политиков, конкурентов президента Майи Санду. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишинёве.

«Действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию Майе Санду», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, власти Молдавии, задержав Гуцул, решили игнорировать принципы демократии и политического плюрализма, предпочитая метод давления на оппонентов. Кремль эти действия осуждает и призывает Кишинёв отказаться от таких методов.

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Напомним, что накануне вечером Гуцул задержали в кишинёвском аэропорту. Генпрокуратура объяснила это запретом на выезд из страны. Срок задержания политика рассчитан на трое суток. Гуцул не впервые сталкивается с трудностями из-за открытой конфронтации с властями страны. Ранее политик подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду. Тем временем в столице автономии Комрате проходит митинг в поддержку Гуцул.

Александр Юнашев
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