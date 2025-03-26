«Игнорирование демократии»: В Кремле объяснили, с чем связано задержание главы Гагаузии в Кишинёве
Песков: Власти Молдавии неприкрыто давят на конкурентов Санду
Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / EPA
Молдавские власти неприкрыто оказывают давление на популярных политиков, конкурентов президента Майи Санду. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишинёве.
«Действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию Майе Санду», — сказал представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, власти Молдавии, задержав Гуцул, решили игнорировать принципы демократии и политического плюрализма, предпочитая метод давления на оппонентов. Кремль эти действия осуждает и призывает Кишинёв отказаться от таких методов.
Напомним, что накануне вечером Гуцул задержали в кишинёвском аэропорту. Генпрокуратура объяснила это запретом на выезд из страны. Срок задержания политика рассчитан на трое суток. Гуцул не впервые сталкивается с трудностями из-за открытой конфронтации с властями страны. Ранее политик подчёркивала, что Гагаузия не признаёт легитимность президента Майи Санду. Тем временем в столице автономии Комрате проходит митинг в поддержку Гуцул.