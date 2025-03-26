Молдавские власти неприкрыто оказывают давление на популярных политиков, конкурентов президента Майи Санду. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишинёве.

«Действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и хоть как-то составляют конкуренцию Майе Санду», — сказал представитель Кремля на брифинге.