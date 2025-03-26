ВВП РФ превысил 200 трлн рублей по итогам 2024 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о значительном росте российского ВВП, который в 2024 году впервые превысил 200 трлн рублей. Он отметил, что за последние четыре года этот показатель практически удвоился. Заявление он озвучил в ходе отчёта в Госдуме.

По словам Мишустина, внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский, стал основным двигателем этого роста. Он подчеркнул, что вложения в основной капитал увеличились почти на 7,5% за год.