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26 марта, 10:04

ВВП РФ превысил 200 трлн рублей по итогам 2024 года

Мишустин: ВВП России впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей

ВВП России впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей. Обложка © Life.ru

ВВП России впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей. Обложка © Life.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о значительном росте российского ВВП, который в 2024 году впервые превысил 200 трлн рублей. Он отметил, что за последние четыре года этот показатель практически удвоился. Заявление он озвучил в ходе отчёта в Госдуме.

По словам Мишустина, внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский, стал основным двигателем этого роста. Он подчеркнул, что вложения в основной капитал увеличились почти на 7,5% за год.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что такой успех является результатом усилий граждан и трудовых коллективов отечественных компаний, которые внесли значительный вклад в развитие экономики страны.

Напомним, в Государственной Думе проходит традиционный отчёт Правительства Российской Федерации, который представляет глава кабмина Михаил Мишустин. В частности, он сообщил, что в России с 2007 года выдали 14,5 млн сертификатов на маткапитал, а рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз. По информации правительства, рост реальных доходов населения составил 8,5 процента.

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Оксана Попова
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